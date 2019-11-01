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01 ноября 2019, 22:59

В Мали 15 солдат правительственной армии убиты в ходе нападения боевиков

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 15 военнослужащих правительственной армии Мали убиты в ходе нападения боевиков на позиции войск на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство AFP сообщает, что нападение боевиков на позиции малийской армии произошло в районе Инделиман (регион Менака).

Различные террористические группировки продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами их атак становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии, а также миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.

Ранее правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.

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