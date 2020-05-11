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11 мая 2020, 22:59

В Мали погибли три миротворца ООН

Фото ООН
Фото ООН

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.  На северо-востоке Мали прогремел взрыв, в результате которого погибли три миротворца ООН. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на коммюнике Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Как отмечается в коммюнике, отряд миротворческих сил, который нес патрульную службу возле населенного пункта Агельхок в районе Кидаль, был взорван, в результате чего трое военных погибли, еще четверо получили тяжелые ранения.

О гражданстве и национальности погибших миротворцев официальной информации пока нет.-0-

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