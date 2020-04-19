19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мали проходит второй тур всеобщих выборов, сообщает радио RFI.

Сегодня гражданам Мали предстоит выбрать 125 депутатов Национального собрания. В первом туре 29 марта были определены 22 депутата.

Как отмечает RFI, второй тур выборов проходит во время глобальной пандемии коронавируса и в условиях кризиса безопасности на севере и в центре страны. Несмотря на нападения джихадистов на некоторые избирательные участки в первом туре, было принято решение не отменять второй тур.

Изначально выборы должны были состояться в 2018 году, однако из-за сложной обстановки внутри государства были перенесены.-0-