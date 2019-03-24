В Мали вооруженные люди убили более 130 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мали 23 марта совершено вооруженное нападение на населенные пункты, где проживают представители народности фульбе (фулани), в результате которого погибли 134 человека, сообщило агентство Reuters.
Среди погибших - дети, беременные женщины, пожилые люди.
По предварительной информации Agence France-Presse, организаторами атаки являются члены племени догон. Ранее предполагалось, что к происшествию причастна народность туарегов. Представители фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием. В основе конфликтов между народностями в центральном Мали лежит распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.
Члены делегации Совета Безопасности ООН, которые находились с визитом в Мали, осудили применение насилия и почтили память погибших минутой молчания.-0-
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