В Мали вооруженные люди убили более 130 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мали 23 марта совершено вооруженное нападение на населенные пункты, где проживают представители народности фульбе (фулани), в результате которого погибли 134 человека, сообщило агентство Reuters.

Среди погибших - дети, беременные женщины, пожилые люди.

По предварительной информации Agence France-Presse, организаторами атаки являются члены племени догон. Ранее предполагалось, что к происшествию причастна народность туарегов. Представители фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием. В основе конфликтов между народностями в центральном Мали лежит распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.

Члены делегации Совета Безопасности ООН, которые находились с визитом в Мали, осудили применение насилия и почтили память погибших минутой молчания.-0-