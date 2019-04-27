В Марокко 16 человек погибли в ДТП

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в северо-восточной части Марокко 27 апреля погибли 16 человек, еще 17 ранены. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press .

По его сведениям, автомобиль, который перевозил нелегальных мигрантов из нескольких африканских стран, упал в оросительный канал на трассе между городами Надор и Сайдия.

Причины автоаварии пока неизвестны. Водитель скрылся с места происшествия, ведутся его поиски.-0-