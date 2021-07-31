В Марокко нашли каменные топоры возрастом 1,8 млн лет

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили древнейшую в Северной Африке мастерскую по производству каменных топоров. Она находилась на территории нынешнего Марокко, сообщает МИР 24.

Возраст артефактов оценили в 1,3 млн лет. Эта находка отодвинула дату начала ашельской культуры, связанной с предком современного человека Homo erectus, на сотни тысяч лет назад.

Ранее считалось, что эта культура зародилась в Северной Африке около 700 тысяч лет назад. Она была связана с особой методикой обработки каменных орудий.

Международная группа исследователей изучила находки из карьера Томас I на окраине Касабланки. Он стал известен в 1969 году, когда там обнаружили фрагмент нижней челюсти древнего человека.

Ученые пришли к выводу, что каменные топоры, найденные в карьере, гораздо старше, чем принято было считать. Они были созданы примерно в то же время, что древнейшие артефакты из Южной и Восточной Африки.

Более ранние гоминиды использовали самые примитивные орудия из камня. Их относят к олдувайской культуре, которая возникла 2,6 млн лет назад.

Представители ашельской культуры использовали более сложные орудия, такие как рубила и ручные топоры. Ученые полагают, что они уже пользовались огнем.