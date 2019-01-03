В Марокко судят семь обвиняемых в убийстве туристок из Европы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь обвиняемых в жестоком убийстве двух туристок из Дании и Норвегии, совершенном на юге Марокко 17 декабря, предстали 3 января перед судом. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По информации агентства, в числе семерых подозреваемых - швейцарец, имеющий испанское подданство. Ранее сообщалось, что он обучал стрельбе других лиц, задержанных по делу об убийстве.

Подсудимые будут допрошены о причастности к террористическим актам, включая создание банды с целью подготовки и совершения терактов, умышленное оказание помощи исполнителям терактов и тренировку лиц, готовящихся вступить в террористическую организацию.

30 декабря по делу об убийстве туристок из Дании и Норвегии перед судом в Рабате предстали 15 обвиняемых.

В конце декабря министр внутренних дел Марокко Абдельуафи Лафтит заявил, что "убийство туристок носило террористический характер". К расследованию подключены сотрудники Центрального бюро судебных расследований - силового ведомства, созданного в 2015 году для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма.

Тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Есперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланн были обнаружены 17 декабря в горном районе Шамхаруш на юге страны, в 10 км от населенного пункта Имлиль (провинция Эль-Хауз) на пути к горе Тубкаль, которая пользуется популярностью у иностранцев. Девушек зарезали, а затем обезглавили.

Вскоре после обнаружения тел марокканские силовики арестовали более 20 человек, которые, по версии следствия, имеют отношение к убийству. По информации правоохранительных органов, четверо основных обвиняемых являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство".-0-