В Марселе 14 пассажиров метро пострадали при сходе поезда с рельсов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В метрополитене французского города Марсель поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает французское издание La Provence.

Инцидент произошел сегодня в 9.30 по местному времени (11.30 по белорусскому). Авария случилась, когда состав отправлялся со станции Дромель в направлении Сент-Маргерит. Причиной стала поломка поезда.

Все пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в больницы.

Транспортная служба Марселя объявила о том, что движение на отдельных участках линии "Кастеллан - Сент-Маргерит" временно прекращено.-0-