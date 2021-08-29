В Марселе на акции протеста пострадали 13 полицейских

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцать полицейских пострадали в ходе акций протеста против санитарных пропусков во французском городе Марсель, сообщает РИА Новости.

По данным префектуры, правоохранители провели три задержания.

Манифестация в Марселе. Три задержания в связи с насилием. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим полицейским.

Почти 160 тыс. человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции.

С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.-0-