В Марселе произошла стрельба, ранены два человека

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла около торгового центра во французском Марселе, ранены два человека, сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в 10-м округе Марселя. Один человек был ранен в живот. Он был известен правоохранительным органам. Второму пострадавшему были нанесены удары. На месте работает полиция и спасательные службы.-0-