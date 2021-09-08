В Марселе в ночных перестрелках два человека убиты и два ранены

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Марселе ночью с 7 на 8 сентября произошли две перестрелки, в результате которых два человека были убиты, два пострадали, сообщает телеканал France Info.

Первая перестрелка произошла в 1-м округе Марселя. Трое неизвестных мужчин выстрелили в двух других - один был убит, второй ранен.

Вторая стрельба случилась той же ночью в 13-м округе. Там двое мужчин выстрелили в двух других, находясь в это время в автомобиле. В результате один человек погиб, другой был ранен. По данным телеканала, было около 30 выстрелов.

Все пострадавшие госпитализированы.-0-