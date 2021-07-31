В Массачусетсе выявили заражение ковидом у 469 человек, 74% из которых ранее были привиты

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выявили в штате Массачусетс случай распространения коронавируса среди 469 человек, три четверти из них ранее были вакцинированы. Это свидетельствует о высокой заразности дельта-штамма, сообщает ТАСС.

В июле 2021 года после серии крупных общественных мероприятий в городе в округе Барнстабл (штат Массачусетс) были выявлены 469 случаев заражения COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые приезжали в этот город в период с 3 по 17 июля.

Речь идет по большей части о заражении штаммом "дельта", констатировали в ЦКПЗ. Как подчеркнули специалисты, "примерно в трех четвертях случаев (346, 74%) это были полностью вакцинированные люди". Всем им минимум за 14 дней до заражения сделали прививки от коронавируса. Были использованы препараты от консорциума фирм Pfizer и BioNTech, компаний Moderna или Johnson & Johnson (J&J).

Никто из вакцинированных, заразившихся коронавирусом в округе Барнстабл, не умер, однако у 274 из них проявились какие-либо симптомы заболевания. Четверо были госпитализированы. Согласно приведенным оценкам, вакцинированные люди, которые заразились штаммом "дельта", передавали его другим примерно так же легко, как и непривитые.-0-