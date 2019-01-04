В массовом ДТП во Флориде погибли семь человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При массовом столкновении транспорта в американском штате Флорида погибли семь человек. Об этом сообщает CNN.

Авария произошла 3 января возле города Гейнсвилл. По сведениям местной полиции, на трассе столкнулись две фуры, пассажирский фургон и легковой автомобиль, после чего на дорогу вылилось около 190 л дизельного топлива и начался сильный пожар. Восемь человек были госпитализированы, некоторые с тяжелыми травмами и ожогами. Сообщается, что среди погибших и пострадавших - несколько детей.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Спасатели проверяют лесной массив рядом с трассой, где могут находиться другие пострадавшие. В поисках участвует вертолет.-0-