В МЧС России назвали основную причину пожаров в Сибири

Дым от пожаров над лесом в Богучанском районе Красноярского края. Фото ТАСС

5 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Основная причина природных пожаров в Сибири - неосторожное обращение с огнем, на это указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по итогам селекторного совещания.

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", - сказал представитель министерства.

Ранее причинами большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

Как отметил на совещании глава МЧС России Евгений Зиничев, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть.

"Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га. Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%", - сказали в ведомстве.

По данным, которые привели в МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тыс. га, на тушении этих очагов сосредоточены основные силы пожарных. Министерство взяло на особый контроль два лесных пожара, действующих в 5 км от населенных пунктов в Иркутской области. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - отметили в пресс-службе.

Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.-0-