В мечети в Чечне произошел пожар

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в здании мечети произошел в городе Гудермес в Чечне, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составила около 400 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 52 человека и 16 единиц техники. На момент пожара людей внутри не было.
Мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока неизвестны, работает следственная группа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN