В мечети в Чечне произошел пожар

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в здании мечети произошел в городе Гудермес в Чечне, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составила около 400 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 52 человека и 16 единиц техники. На момент пожара людей внутри не было.

Мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока неизвестны, работает следственная группа.-0-