В мечети в Лондоне совершено нападение на человека

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция не считает терактом нападение на одного из прихожан в центральной мечети Лондона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Скотленд-Ярда.

"Следователи, занимающиеся инцидентом, не считают, что он связан с террором", - отметили в полиции. "Мужчина 29 лет, который, предположительно, посещал молитву, был задержан внутри мечети по подозрению в покушении на убийство", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Жертвой нападающего стал пожилой мужчина – он получил несколько ножевых ранений и был доставлен в больницу. Угрозы для его жизни нет.-0-