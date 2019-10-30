В Мехико неизвестные открыли огонь по гостям детского праздника, погибли два человека

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате нападения неизвестных преступников в районе Истапалапа в Мехико погибли два человека, десять получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльскую газету El Universal.
По информации издания, бандиты начали стрелять по гостям детского праздника, после чего скрылись.
Среди пострадавших оказались четверо детей, один из них получил ранение в голову. Все они были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств нападения.-0-