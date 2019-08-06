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СМИ Беларуси

В Мехико ограбили магазин монетного двора

В мире 06.08.2019 | 22:30

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные люди напали 6 августа на главный магазин Монетного двора Мексики. Об этом 6 августа сообщил телеканал Televisa.

Преступники забрали золотые и серебряные монеты, наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым сведениям, стоимость похищенного - около $3 млн. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.

Налетчики скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.-0-

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Теги
Мексика, ограбление
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Анатолий Котов,
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Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
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