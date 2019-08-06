В Мехико ограбили магазин монетного двора

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные люди напали 6 августа на главный магазин Монетного двора Мексики. Об этом 6 августа сообщил телеканал
Преступники забрали золотые и серебряные монеты, наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым сведениям, стоимость похищенного - около $3 млн. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.
Налетчики скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.-0-
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