В Мехико пассажиры самолета эвакуированы из-за подозрительного предмета на борту

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры рейса авиакомпании Volaris были эвакуированы из салона самолета в аэропорту столицы Мексики из-за подозрительного предмета. Лайнер прибыл в Мехико из Сан-Антонио. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на официального представителя воздушной гавани.
Предмет был обнаружен в туалете в хвостовой части самолета.
Пострадавших нет. Все пассажиры были выведены из самолета. Авиакомпания воздержалась от комментариев.-0-
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