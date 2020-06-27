В Мехико при нападении на министра погибли три человека

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При нападения на главу министерства безопасности Мехико Омара Гарсию Арфуча погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум в Twitter.
"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", - заявила Шейнбаум в ходе брифинга из дворца правительства, который транслировался в ее микроблоге.
При нападении на автомобиль министра использовалось крупнокалиберное оружие и гранаты. Чиновник был ранен и находится в больнице, но его жизнь вне опасности.
Правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нападении. Прокуратура ведет поиск организаторов.
Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра в 2019 году после службы в следственной полиции и штабе разведывательных операций.-0-