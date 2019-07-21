В Мехико стрелок убил четверых на вечеринке

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы во время вечеринки в столице Мексики погибли четыре человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Неизвестный открыл стрельбу на танцевальной вечеринке в западной части Мехико. От полученных ран скончались трое мужчин и одна женщина.

Мотивы стрелка пока неизвестны.

В Мехико в этом году отмечается рост зарегистрированных умышленных убийства. С января по май их зафиксировано 651 - это самый высокий показатель за последние пять лет.-0-