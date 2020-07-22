В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые Homo sapiens на территории Северной Америки оказались как минимум 30 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют следы, обнаруженные учеными в пещере Чикиуйте в центре Мексики. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature, сообщает ТАСС.

Профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев образно назвал пещеру "древнейшим мотелем Нового Света", хотя и подчеркнул, что после обнаруженных в ней находок еще будут дебаты по поводу того, когда первые люди проникли в Америку.

Антропологи считают, что в приполярные регионы Северной Евразии люди попали примерно от 17 до 24 тыс. лет назад, когда закончилась последняя эпоха оледенения. После этого предки современных коренных народов Сибири покорили территорию Евразии и Северной Америки и сформировали десятки уникальных культур.

До недавнего времени историки полагали, что предки современных индейцев переселились в Северную Америку из Южной Сибири и Алтая примерно 14-15 тыс. лет назад во время одиночной волны миграции. Последующие археологические открытия и расшифровка ДНК некоторых древних индейцев, которую проводили Эске Виллерслев и его коллеги, показала, что на самом деле это было не так. Они считают, что предки индейцев попали на территорию Нового Света в результате трех-четырех волн миграции. Все они проходили в разное время и начинались из разных источников. Подобные открытия заставляют и антропологов, и генетиков искать потенциальных предков современных индейцев и их вымерших "кузенов" из первых волн переселенцев, изучая недавно найденные останки древних обитателей Сибири, Аляски и прочих регионов Арктики.

Эске Виллерслев и его коллеги начали раскопки в пещере Чикиуйте в горах Астильеро еще в 2012 году. Тогда мексиканские археологи нашли там необычно древние орудия труда возрастом около 20 тыс. лет. То есть представления о связи первых жителей Нового Света и современных индейцев были ошибочными.

За следующие восемь лет исследователи нашли почти 2 тыс. следов человеческой деятельности: каменные орудия труда, обожженные кости животных, кострища и различный мусор. Часть артефактов залегала рядом с органическими останками, благодаря чему археологи вычислили их точный возраст. Многие оказались очень древними - от 25 до 30 тыс. лет. Поэтому исследователи детально изучили почву пещеры и кости, пытаясь обнаружить там следы человеческой ДНК. В этом ученых постигла неудача, но найдены обрывки геномов животных: от медведей до крыс-прыгунов. Подобный набор костей, как отмечают ученые, не мог оказаться в пещере сам по себе. Очевидно, пещера периодически была пристанищем для разных групп людей, которые следовали за стадами крупных животных, населявших тогда Северную Америку.

"Мы не знаем, кем были эти люди, откуда они пришли и куда направлялись. В прошлом мы ошибочно думали, что современные индейцы Америки - потомки первых ее обитателей", - подытожил профессор Университета Сакатекаса (Мексика) Кирпиан Арделеан, который отвечал за раскопки в пещере.-0-