В Мексиканском заливе приостановили добычу нефти на 91% из-за урагана "Ида"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91% из-за надвигающегося на побережье штата Луизиана урагана "Ида". Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, к утру субботы были эвакуированы работники с 279 из 560 нефте- и газодобывающих платформ в Мексиканском заливе. На самих платформах приняты все меры безопасности, чтобы исключить опасность утечки нефтепродуктов и газа.

Исходя из данных операторов, нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена на 90,84%. Добыча газа приостановлена на 84,87%. Эксперты подчеркнули, что после того как вызванная ураганом угроза минует, все нефтедобывающие платформы пройдут ряд проверок, после чего их работа будет восстановлена. Возвращение к работе платформ, которым будет причинен ущерб, может занять больше времени.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает сейчас 44,7 м/с. В настоящий момент ураган движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч.-0-