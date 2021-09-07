В Мексике 10 пациентов больницы погибли из-за отключения подачи кислорода

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 пациентов больницы в штате Идальго погибли из-за отключения системы подачи кислорода, вызванного наводнением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт газеты El Universal, которая опубликовала заявление местных властей.

К резкому подъему уровня воды привели обрушившиеся на регион сильные дожди. Шестеро пациентов погибли в отделении для заболевших COVID-19, четверо - в реанимации.

Согласно предварительным данным, порядка 2 тыс. домов оказались в зоне подтопления. Власти привлекли к оказанию помощи жителям подразделения сухопутных войск и Нацгвардии, а также оборудовали несколько пунктов временного размещения.-0-