В Мексике 10 полицейских пострадали в столкновениях с уличными торговцами

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения уличных торговцев с сотрудниками полиции произошли в Валье-де-Чалько - одном из пригородов столицы Мексики. В результате пострадали не менее 10 полицейских, сообщила на своем сайте газета El Universal.

Поводом для конфликта послужило ДТП с участием патрульного автомобиля и машины, принадлежащей одному из предпринимателей.

Как информирует ТАСС, коллеги потерпевшего численностью около 100 человек напали на группу сотрудников правоохранительных органов. Полицейских забрасывали камнями и били палками, из-за чего они были вынуждены применить табельное оружие. Во время столкновений был ранен как минимум один человек, девять патрульных автомобилей получили повреждения.

Местные власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося и поиску зачинщиков беспорядков.-0-