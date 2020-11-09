В Мексике 27 человек погибли из-за наводнений

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 27 человек погибли и более 117 тыс. пострадали в результате наводнений, вызванных штормом "Эта", на юге Мексики. Об этом сообщает мексиканская газета Excelsior со ссылкой на данные Национального координационного управления сил гражданской обороны.

В ведомстве уточнили, что в штате Чьяпас жертвами стихии стали 22 человека, еще пятеро погибли в штате Табаско. В списках пропавших без вести числятся четыре человека.

В штате Чьяпас затоплено или разрушено более 19 тыс. зданий, в Табаско - 34 тыс., а штате Веракрус - свыше 5 тыс.

Для пострадавших от стихийного бедствия на территории трех штатов действуют 209 временных эвакуационных центров, там размещены более 8 тыс. человек.

Власти Мексики оказывают помощь пострадавшим, задействованы армейские подразделения и Национальная гвардия. В стране открыты центры для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Материальный ущерб от наводнений пока не подсчитан. В разных регионах страны потоки воды и оползни нанесли ущерб дорогам и другой инфраструктуре, что затрудняет доступ спасателей ко многим населенным пунктам.

Мексиканские метеорологи сообщают, что в начале текущей недели дожди в пострадавших районах не прогнозируются.-0-

Фото Excelsior