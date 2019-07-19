В Мексике экскурсионный автобус врезался в дерево - 15 человек погибли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Мексики пассажирский автобус попал в аварию, в результате которой не менее 15 человек погибли, еще 21 получил ранения. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По информации агентства, экскурсионный автобус вместимостью 45 пассажиров ехал на пляжный курорт Гуябитос. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.
Раненые доставлены в больницы, среди них есть несколько детей.
Водителя арестовали, ведется расследование.-0-
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