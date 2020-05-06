В Мексике из-за коронавируса освободят сотни заключенных

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Мексики освободят несколько сотен заключенных во избежание распространения нового коронавируса в городских тюрьмах. Об этом сообщила на пресс-конференции глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум. Трансляция выступления велась на ее странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Речь идет о досрочном освобождении, которое предусмотрено законом, и под его критерии подпадают 800 человек, - цитирует ТАСС выступление Шейнбаум. - К настоящему времени на свободу вышли 250 человек, они не совершали тяжких преступлений, а срок их заключения уже подходил к концу". В тюрьмах Мехико отбывают наказание более 25 тыс. осужденных.-0-