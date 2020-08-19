В Мексике из-за урагана первой категории "Женевьева" закрывают порты

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Женевьева", сформировавшийся над Тихим океаном у побережья Мексики, 17 августа усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщила метеорологическая служба страны, передает ТАСС.

Скорость ветра в его пределах составляет 36 м/с с порывами до 45,8 м/с.

В Мексике из-за надвигающегося урагана "Женевьева" закрыли для судов несколько портов на тихоокеанском побережье, сообщает "МИР24".

Крупным судам недоступен порт Мансанильо в штате Колима, а малым – порты в штатах Колима, Мичоакан, Герреро и Оахака.

Метеорологи считают, что ураган обрушится на юг Калифорнии 19 августа. В некоторых прибрежных регионах объявлено штормовое предупреждение.-0-