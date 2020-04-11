В Мексике курортные города блокируют дороги, чтобы не допустить распространения коронавируса

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике прибрежные города начали блокировать дороги, чтобы изолировать себя от внешнего мира в попытке не допустить распространение коронавируса. Об этом сообщает AP.

Пляжный город Пуэрто-Пеньяско в Калифорнийском заливе в пятницу объявил, что две из трех автомагистралей, ведущих в город, будут закрыты, а любой въезжающий будет помещен на принудительный 12-дневный карантин.

В прибрежном городке Ринкон де Гуайябитос дороги, ведущие в город, перекрыли строительным мусором. Заблокировал подъездные пути и горный курорт Тепостлан, мотивируя свои действия тем, что "всем пока лучше оставаться дома".

Во многих регионах Мексики не хватает ресурсов здравоохранения, которые позволили бы справиться со всплеском заболеваемости. Поэтому города, в которых пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, стремятся "закрыться" от внешнего мира.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Мексике зафиксировано 3 441 случай заражения коронавирусом. Скончались 194 человека, выздоровели 633 пациента.-0-