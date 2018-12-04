В Мексике на дом рухнул самолет, есть жертвы

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет упал 3 декабря на частный жилой дом в Кульякане, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Debate.
В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились на борту воздушного судна. Еще двое получили травмы.
На место прибыли спасатели, пожарные и полиция. Сведений о причинах случившегося обнародовано не было.-0-
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