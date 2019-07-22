В Мексике напали на посетителей бара - пять человек погибли

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике в туристической зоне курорта Акапулько в западном штате Герреро во время нападения неизвестных на посетителей бара пять человек погибли и шесть получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE .

Полиция смогла задержать лишь одного участника нападения, остальные скрылись с места преступления. Представители правоохранительных органов проводят расследование произошедшего, версий о возможных мотивах расправы пока не выдвигали.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия.-0-