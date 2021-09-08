В Мексике назвали причины обрушения метромоста

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефекты строительных конструкций привели к обрушению фрагмента эстакады 12-й линии метро столицы Мексики. Такие выводы содержатся в обнародованной итоговой версии технического заключения о причинах трагедии. Экспертиза была проведена сотрудниками норвежской компании DNV. Такую информацию сообщает ТАСС.

Согласно результатам анализа, обрушение стало результатом прогиба южной и северной балок, которому способствовало отсутствие крепежных элементов на значительной части их длины. Выдержки из него зачитал на пресс-конференции в онлайн-формате глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Антонио Эстева Медина.-0-