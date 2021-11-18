В Мексике неизвестные убили 10 человек

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое убийство произошло в районе Куаутемок в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами преступников стали 10 человек. Такую информацию сообщает ТАСС.

Речь идет о 10 жертвах, тела девяти из них были подвешены под пешеходным мостом над федеральной трассой, еще одно тело было найдено на дороге. Эксперты приступили к опознанию погибших. Пока неизвестно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может нести ответственность за эту расправу.

С января по сентябрь 2021 года в Сакатекасе жертвами насилия стали порядка 900 человек. Согласно результатам опроса, проведенного в июне Национальным институтом статистики и географии, более 95% жителей Фреснильо - одного из крупнейших городов штата - не чувствуют себя в безопасности.

По официальным данным, с января по сентябрь в Мексике было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.-0-