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10 октября 2020, 11:44

В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом: погибли шесть человек

Фото EFE
Фото EFE

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли и двое тяжело ранены при нападении на жилой дом в районе Тонала в штате Халиско на западе Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Noticias MVS.

Неизвестные преступники использовали при атаке гранаты, детонация которых привела к подрыву находившегося в здании газового баллона и пожару. Приехавшие сотрудники прокуратуры обнаружили в здании около 200 гильз от боеприпасов, использующихся в автоматическом оружии, пять гранат и крупную сумму наличными. Согласно основной версии следствия, причиной расправы мог послужить конфликт вокруг продажи земельных участков.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что власти активно работают, чтобы изменить ее к лучшему.-0-

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