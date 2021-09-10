В Мексике объявлена тревога из-за приближения урагана "Олаф"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Южная Нижняя Калифорния объявили высший - красный - уровень опасности в связи с приближением урагана первой категории "Олаф". Об этом заявил заместитель регионального управления по чрезвычайным ситуациям Карлос Альфредо Леон, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

Губернатор региона Карлос Мендоса в своем Twitter объявил об отмене занятий в школах 10 сентября и приостановке работы государственных учреждений. Согласно прогнозам, "Олаф" может усилиться до второй категории.

В настоящее время циклон движется вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Скорость ветра в его пределах составляет 42 м/с с порывами до 51 м/с. Ожидается, что он принесет сильные осадки в регионы, расположенные вдоль побережья, высота волн в некоторых районах может достичь 7 м. Власти призвали население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за официальными оповещениями.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по восточному мексиканскому штату Веракрус. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом. Разгул стихии временно оставил без энергоснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.-0-