В Мексике обстреляли автобус с сотрудниками тюрьмы

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные в Мексике обстреляли автобус с надзирателями тюрьмы в Мексике. Жертвами нападения в районе Пуэнте-де-Истла в штате Морелос стали четыре человека, не менее двоих получили ранения, сообщило агентство
Задержать его участников по горячим следам не удалось. Группа преступников передвигалась на легковом автомобиле с номерными знаками штата Герреро. После нападения злоумышленники подожгли автомобиль.
В прошлом году в Мексике были убиты более 33,3 тыс. человек, в этом с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.-0-
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