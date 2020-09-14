В Мексике открываются для посещения знаменитые города майя

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике после дезинфекции открываются для посещения знаменитые города майя, сообщает портал Travel And Leisure.

Согласно условиям местных властей, одновременное число посетителей культовых достопримечательностей не должно превышать 30% от их обычного числа. Кроме того, им предстоит обязательное измерение температуры тела, соблюдение масочного режима и частое использование санитайзеров для рук. Древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица открылись с 14 сентября. В выходные начали принимать гостей пирамиды Теотиуакан.

Ранее, в конце августа, специалисты в защитных костюмах провели дезинфекцию района Сочимилько, где располагаются достопримечательности времен ацтеков. За расположенные там многочисленные каналы и острова с плавучими садами их называют мексиканской Венецией. Местность вновь была открыта после пятимесячного перерыва в приеме туристов. Правда, не без ограничений. Гиды теперь обязаны носить маски, а число гостей в лодках уменьшено с 20 до 12. От традиции соединения нескольких лодок для времяпрепровождения большой компанией пришлось отказаться.-0-