В Мексике отметили эффективность американского препарата от коронавируса

20 мая, Мехико /БЕЛТА - ТАСС/. Первые клинические испытания препарата "Ремдесивир" в Мексике показали его эффективность для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавирусного заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканское информационное агентство Notimex.

"Ремдесивир" разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. "Он помогает уменьшить продолжительность самого тяжелого этапа оказания помощи, когда необходима искусственная вентиляция легких, - сказал министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера. - Был отмечен прогресс, улучшение состояние пациентов".

По словам Хорхе Алькосера, применение "Ремдесивира" позволило практически на 25% сократить время пребывания заболевших в стационаре. Министр добавил: несмотря на полученные результаты, испытания противовирусного препарата в стране необходимо продолжать.

С 28 февраля по настоящее время, согласно официальным данным, новым коронавирусом в Мексике заразились 51633 человека, умерли 5332 инфицированных пациента. В конце марта правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Ожидается, что с 1 июня для каждого региона страны в отдельности заработает система цветовых обозначений эпидемической ситуации, в соответствии с которой органы власти будут принимать решения о возобновлении или прекращении различных видов экономической и социальной активности.-0-