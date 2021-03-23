В Мексике пандемия заставила прекратить деятельность свыше 1 млн компаний

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические последствия пандемии коронавируса заставили более 1 млн предприятий малого и среднего бизнеса в Мексике прекратить деятельность. Такие данные содержатся в обнародованном 22 марта докладе Национального института статистики и географии, сообщает ТАСС.

"По примерным оценкам, окончательно закрылись 1,01 млн предприятий, 20,8% от их общего числа в стране, и были открыты 619,4 тыс. новых компаний", - говорится в сообщении. В 2020 году обвал ВВП республики из-за последствий пандемии составил 8,5%, став самым масштабным с 1931 года. Согласно прогнозам Банка Мексики, в этом году национальная экономика может вырасти на 4,8%, а в 2022 году - на 3,3%.

Как сообщает Минздрав Мексики, с конца февраля 2020 года COVID-19 заразились 2,39 млн жителей страны. Умерли 198 036 инфицированных пациентов, выздоровели 1,736 млн. На сегодня загрузка больниц в среднем по стране снизилась до 20%, при этом в 28 регионах она не превышает 30%. Это дает основания рассчитывать на дальнейшее смягчение ограничений, которые введены властями для профилактики распространения вируса.-0-