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07 декабря 2019, 23:48

В Мексике перевернулась цистерна с аммиаком – пять человек погибли

Фото El Milenio
Фото El Milenio

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоцистерна с аммиаком перевернулась на трассе между мексиканскими штатами Мичоакан и Герреро. Это привело к утечке аммиака и образованию токсичного облака, в которое попал автобус с пассажирами, сообщила 7 декабря газета El Milenio.

От отравления токсичными парами погибли пять человек, более 20 пострадали и госпитализированы. Среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Жители небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы эвакуированы. Спасатели приступили к ликвидации последствий утечки аммиака.-0-

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