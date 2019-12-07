В Мексике перевернулась цистерна с аммиаком – пять человек погибли

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоцистерна с аммиаком перевернулась на трассе между мексиканскими штатами Мичоакан и Герреро. Это привело к утечке аммиака и образованию токсичного облака, в которое попал автобус с пассажирами, сообщила 7 декабря газета El Milenio.

От отравления токсичными парами погибли пять человек, более 20 пострадали и госпитализированы. Среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Жители небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы эвакуированы. Спасатели приступили к ликвидации последствий утечки аммиака.-0-