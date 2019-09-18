В Мексике перевернулся туристический автобус, погибли три человека

Авария произошла вечером 17 сентября. Автобус, следовавший по маршруту Пуэбла - Вильяэрмоса, съехал с дороги и перевернулся. Жертвами аварии стали водитель, его напарник и один из пассажиров. Всего в автобусе находились 57 человек. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Кордовы, Косамалоапана и Веракруса.

Ведется расследование. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.-0-