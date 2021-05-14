В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число мексиканцев, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 219 901. Такие данные были обнародованы на пресс-конференции, которую провел глава департамента укрепления здоровья Минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала, сообщает ТАСС.

В стране темпы распространения инфекции падают со второй половины января. По примерным оценкам Минздрава, COVID-19 в Мексике заразились в общей сложности 2,56 млн человек, из них 18,8 тыс. - в последние 14 дней. На сегодня выздоровели 1,89 млн инфицированных.

С конца декабря 2020 года власти использовали 21,9 млн доз препаратов различных производителей для защиты от COVID-19 медперсонала, представителей старшей возрастной группы и учителей. Полный курс вакцинации прошли уже 9,81 млн человек.-0-