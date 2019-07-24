В Мексике потерпел крушение вертолет – пилоты и пассажиры погибли

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет с четырьмя людьми на на борту потерпел крушение в штате Мичоакан на юге Мексики, пассажиры и пилоты погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
В потерпевшем крушение вертолете летели полицейский штата Хосе Мартин Годой Кастро, глава системы социального страхования Герман Ортега и два пилота. Никто не выжил.
Возможной причиной катастрофы могли стать погодные условия. Специалисты занимаются расследованием произошедшего.-0-
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