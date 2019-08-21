В Мексике пожар охватил территорию трех заводов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на заводе по производству пластмассы и масла в городе Морелия в штате Мичоакан на западе Мексики, начавшийся 20 августа, охватил территорию двух соседних с ним предприятий. Об этом сообщила радиостанция
По ее информации, причиненный чрезвычайным происшествием ущерб уже исчисляется "миллионами долларов". Официального подтверждения этой информации не поступало. В тушении огня задействованы пожарные расчеты из восьми муниципалитетов и подразделения вооруженных сил. В радиусе километра от места происшествия была проведена эвакуация населения.
Сведений о возможных причинах возгорания пока не приводится.-0-
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