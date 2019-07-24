В Мексике при крушении самолета погибли 4 человека

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при крушении легкого самолета на севере Мексики, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Катастрофа произошла сразу после взлета самолета с аэродрома около города Сьюдад-Куаутемок. В числе погибших трое мужчин и женщина.
Другие подробности инцидента, как и его причины, не сообщаются.-0-
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