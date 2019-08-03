В Мексике произошла крупная утечка газа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском штате Мехико в районе Некстлальпан произошла крупная утечка газа, власти штата сумели ее ликвидировать, сообщает ТАСС.

Ликвидация последствий нелегальной врезки в принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex газопровод заняла около 14 часов. Инцидент повлек за собой эвакуацию, по разным оценкам, от 1,8 до 3 тыс. местных жителей.

Пострадавших нет.-0-