В Мексике разбился легкий самолет

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет Cessna разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека. Оба они погибли, сообщил телеканал
Самолет летел из города Плайя-дель-Кармен в Канкун и вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность, возникшая во время полета.
Ведется расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.096 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.2 BYN
|3.218 BYN