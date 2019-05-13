В Мексике разбился легкий самолет

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет Cessna разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека. Оба они погибли, сообщил телеканал Televisa .

Самолет летел из города Плайя-дель-Кармен в Канкун и вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность, возникшая во время полета.

Ведется расследование.-0-