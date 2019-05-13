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В Мексике разбился легкий самолет

В мире 13.05.2019 | 23:33
Фото Reuters
Фото Reuters

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет Cessna разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека. Оба они погибли, сообщил телеканал Televisa.

Самолет летел из города Плайя-дель-Кармен в Канкун и вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность, возникшая во время полета.

Ведется расследование.-0-

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Теги
авиакатастрофа, Мексика, самолет
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