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В Мексике разбился самолет

В мире 06.05.2019 | 23:39
Фото Twitter
Фото Twitter

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике обнаружены обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Как сообщил 6 мая телеканал Milenio, воздушное судно разбилось, погибли 11 из 13 человек, находившихся на борту.

По предварительной информации, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры самолета возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.-0-

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Теги
авиакатастрофа, Мексика, самолет
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