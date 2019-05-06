В Мексике разбился самолет

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике обнаружены обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Как сообщил 6 мая телеканал
По предварительной информации, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.
Пассажиры самолета возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN