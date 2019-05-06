В Мексике разбился самолет

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике обнаружены обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Как сообщил 6 мая телеканал Milenio , воздушное судно разбилось, погибли 11 из 13 человек, находившихся на борту.

По предварительной информации, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры самолета возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.-0-