В Мексике шамана и еще нескольких человек убили во время ритуала

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском штате Веракрус на глазах у полицейских застрелили трех человек, проводивших ритуал у реки, сообщает Sol de Mexico .

Жители штата обратили внимание на группу из семи человек, среди которых было два ребенка. Группа проводила "ритуал рождения воды" у водопада Плайя-Санта, но прохожим показалось, что одного из детей удерживают против воли.

Для переговоров на место прибыли полицейские и представители власти. Предполагаемые похитители отвергали все обвинения.

Но полиции не удалось сдержать разгневанную толпу. Люди открыли стрельбу и убили троих человек – самого шамана, его брата и таксиста, который привез их к реке. Информации об арестах не поступало.-0-