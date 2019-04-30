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В Мексике шамана и еще нескольких человек убили во время ритуала

В мире 30.04.2019 | 23:56
Фото Getty Images
Фото Getty Images

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском штате Веракрус на глазах у полицейских застрелили трех человек, проводивших ритуал у реки, сообщает Sol de Mexico.

Жители штата обратили внимание на группу из семи человек, среди которых было два ребенка. Группа проводила "ритуал рождения воды" у водопада Плайя-Санта, но прохожим показалось, что одного из детей удерживают против воли.

Для переговоров на место прибыли полицейские и представители власти. Предполагаемые похитители отвергали все обвинения.

Но полиции не удалось сдержать разгневанную толпу. Люди открыли стрельбу и убили троих человек – самого шамана, его брата и таксиста, который привез их к реке. Информации об арестах не поступало.-0-

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Теги
Мексика, смерть, стрельба
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